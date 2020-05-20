В Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов

На территории Норвегии впервые за сто лет археологам удалось найти погребальный корабль викингов.

"Корабль, захороненный более тысячи лет назад, мог принадлежать могущественному вождю", — считают ученые.

Археологи выяснили, что дуб, из которого был построен корабль, быстро распадается, поэтому возникла необходимость в проведении раскопок, так как полностью мог разрушиться деревянный корпус корабля.

Стоит напомнить, что корабль длиной 20 метров удалось обнаружить с помощью радара на юге Норвегии. Он находился на глубине 60 метров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что норвежские археологи обнаружили корабль эпохи викингов. Ученые предполагают, что корабль — это часть кургана, который использовали для погребения знатных лиц. Ученые пока не знают, есть ли внутри корабля какие-либо скелеты. Специалисты предполагают, что длина обнаруженного судна равна 16-17 метрам. Сам корабль имеет 1000-летний возраст и относится к эпохе викингов, а может быть, и к более ранней эпохе.