На территории Норвегии впервые за сто лет археологам удалось найти погребальный корабль викингов.
"Корабль, захороненный более тысячи лет назад, мог принадлежать могущественному вождю", — считают ученые.
Археологи выяснили, что дуб, из которого был построен корабль, быстро распадается, поэтому возникла необходимость в проведении раскопок, так как полностью мог разрушиться деревянный корпус корабля.
Стоит напомнить, что корабль длиной 20 метров удалось обнаружить с помощью радара на юге Норвегии. Он находился на глубине 60 метров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что норвежские археологи обнаружили корабль эпохи викингов. Ученые предполагают, что корабль — это часть кургана, который использовали для погребения знатных лиц. Ученые пока не знают, есть ли внутри корабля какие-либо скелеты. Специалисты предполагают, что длина обнаруженного судна равна 16-17 метрам. Сам корабль имеет 1000-летний возраст и относится к эпохе викингов, а может быть, и к более ранней эпохе.
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