Жителя Челябинской области нашли мёртвым у ковидного госпиталя

Жителя Челябинской области нашли мёртвым у ковидного госпиталя. Инцидент произошел в ночь на 16 ноября в городе Коркино. Он тяжело болел и выпал из окна с 4-го этажа.

"Мужчина тяжело болел и не слишком ориентировался в ситуации. Предположительно, в ночь на 16 ноября он хотел выйти из палаты, но вместо этого буквально вышел из окна — и падение с высоты четвертого этажа оказалось смертельным", — рассказали URA.RU в силовых структурах.

Сейчас в причинах произошедшего разбирается Следственный комитет.

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