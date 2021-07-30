В Москве двухлетний ребенок погиб в результате падения с восьмого этажа

Двухлетний мальчик погиб, выпав из окна многоэтажки в Москве.

По информации столичного ГСУ СКР, тело ребенка с характерными для падения с высоты травмами нашли вечером 29 июля возле одного из домов по Щелковскому шоссе.

Следователи установили, что мальчик выпал из окна на восьмом этаже многоэтажки. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Проводятся допросы родственников и соседей погибшего ребенка, устанавливаются возможные очевидцы происшествия.

Ранее дело о причинении смерти по неосторожности завели в связи с гибелью шестилетней девочки, выпавшей из окна одного из домов на Лестнева в Москве. Ребенка с тяжелыми травмами обнаружили возле многоэтажки 18 июля 2021 года. Девочку доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ее.

Как установили следователи, ребенок, находившийся в одной из квартир на пятом этаже, оперся руками на москитную сетку окна и выпал вместе с ней на улицу.

В следственном управлении отмечают, что москитная сетка создает у ребенка ложное чувство безопасности, и призывают родителей не оставлять детей без присмотра в комнатах, где открыты окна.

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