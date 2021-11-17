В подмосковном Дзержинском накануне, 16 ноября, зафиксировали возгорание в квартире, расположенной на улице Томилинской.
По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", пожар устроил сожитель хозяйки квартиры, желая отомстить ей после ссоры, пока её не было дома. Однако в одной из комнат оставался 11-летний сын женщины. При этом злоумышленник утверждает, что не видел ребёнка в помещении.
Сотрудники МЧС совместно с соседями успели растянуть куртку и поймать мальчика. Ребёнок отделался лишь испугом, врачи не выявили у него каких-либо серьёзных травм. Спасатели смогли полностью потушить пожар только через час.
В конце сентября аналогичный случай произошёл в Туле. Там маленькой девочке из-за сильнейшего пожара пришлось прыгать из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Местные жители растянули простыни и спасли ребёнка.
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