В Подмосковье школьник спрыгнул с третьего этажа, спасаясь от пожара

В подмосковном Дзержинском накануне, 16 ноября, зафиксировали возгорание в квартире, расположенной на улице Томилинской.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", пожар устроил сожитель хозяйки квартиры, желая отомстить ей после ссоры, пока её не было дома. Однако в одной из комнат оставался 11-летний сын женщины. При этом злоумышленник утверждает, что не видел ребёнка в помещении.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как школьник выпрыгивает с балкона, окутанного дымом.

Сотрудники МЧС совместно с соседями успели растянуть куртку и поймать мальчика. Ребёнок отделался лишь испугом, врачи не выявили у него каких-либо серьёзных травм. Спасатели смогли полностью потушить пожар только через час.

В конце сентября аналогичный случай произошёл в Туле. Там маленькой девочке из-за сильнейшего пожара пришлось прыгать из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Местные жители растянули простыни и спасли ребёнка.

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