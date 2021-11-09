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Горящий склад в Санкт-Петербурге может обрушиться - МЧС

Происшествия

Горящий в Санкт-Петербурге складской комплекс может обрушиться. Об этом пишут Известия.

"Здание сложной планировки существует угроза обрушения. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности", — сообщают в МЧС.

Опасность состоит ещё и в том, что в здании есть бочки с горючей жидкостью.

Количество спасателей уже увеличили в два раза — до 110 человек. Специальная лаборатория замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе.

Пожар на стройке комплекса начался 9 ноября в 13.40. Площадь возгорания быстро выросла с 500 квадратных километров до двух тысяч. Категория пожара повышена до третьей категории сложности.

Прокуратура уже начала проверку.

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Автор: Олеся Киреева
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