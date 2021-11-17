Россиянин заявил, что был рабом в Казахстане десятки лет

Согласно информации казахстанских правоохранительных органов по Карагандинской области, к ним поступила информация о незаконном удержании гражданина России. Как утверждает пострадавший, он провёл в "рабстве" 20 лет.

44-летний россиянин обратился за помощью в социальных сетях. Он рассказал, что является уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. По словам потерпевшего, он уже 20 лет не может "выбраться из Казахстана", где его удерживают насильно.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя", — цитирует пресс-службу правоохранительных органов Карагандинской области РИА Новости.

Мужчина пожаловался, что был пленником на одной из зимовок. Подозреваемого в незаконном удержании задержали, полицейские возбудили уголовное дело.

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