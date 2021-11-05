По югу России прокатилась волна минирований аэропортов

Правоохранители проверяют информацию о минировании в нескольких аэропортах юга России.

Источник в оперативных службах сообщил "Интерфаксу", что злоумышленники предупредили о минировании ростовского аэропорта "Платов", а также воздушных гаваней в Астрахани и в Симферополе.

По словам собеседника агентства, не исключается эвакуация пассажиров и сотрудников аэропортов.

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