Неизвестные устроили ложное "минирование" ЧАЭС

Данные о том, что на ЧАЭС неизвестные произвели минирование, оказались ложными. Об этом рассказывает "Украина 24", ссылаясь на данные украинской полиции.

Напомним, как развивалась ситуации: 28 июля на электронный адрес ЧАЭС пришло анонимное сообщение. В нём указывалось: произведено "минирование" на территории промышленной площадки.

После оперативного перекрытия территории для посетителей прибывшие эксперты начали поиск взрывчатки, но ничего не нашли. Также для безопасности был перекрыт въезд через все КПП, ведущие в так называемую зону отчуждения.

"…в ходе проведенных мероприятий установлено, что сообщение оказалось ложным, ЧАЭС ничто не угрожает", — информирует "Украина 24".

"[данные о минировании] притормозили работу предприятий чернобыльской зоны", — приводит ТАСС комментарий члена общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослава Емельяненко.

Также пришлось подождать окончания проверочных мероприятий и туристам.

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