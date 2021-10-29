Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области

Автобус попал в ДТП в Ивановской области 29 октября.

По информации регионального управления МЧС, инцидент произошёл около деревни Косогоры в Фурмановском районе. Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 15.25.

Как уточнили в ГУ МВД РФ по Ивановской области, ДТП случилось в 15.00 на дороге Широково — Косогоры. Там столкнулись легковушка Ford Focus и следовавший из Иваново в Фурманов автобус СИМАЗ.

По предварительным данным, Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

"В результате лобового столкновения пострадали 10 человек — пассажиры автобуса, вероятно, они будут госпитализированы. Водитель автобуса получил серьезные травмы. В легковой автомашине пострадали два человека", — сообщили в управлении МВД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС, а также следственно-оперативная группа УМВД региона. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ликвидации последствий ДТП задействовали более 20 человек и семь единиц техники.

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