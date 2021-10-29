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В СКР потребовали обосновать заключение под стражу врача из-за убийства ребёнка

Происшествия

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу врача калининградского перинатального центра Элины Сушкевич, которую обвиняют убийстве ребёнка в роддоме.

В СКР потребовали обосновать заключение под стражу врача из-за убийства ребёнка

Как сообщает СКР, глава ведомства поручил подчинённым доложить об обстоятельствах инкриминируемого Сушкевич преступления и представить обоснование избрания для врача меры пресечения в виде заключения под стражу после публикации президентом "Национальной медицинской палаты" Леонидом Рошалем открытого письма в поддержку обвиняемой. В письме говорится о необходимости прекратить уголовное преследование Сушкевич.

Согласно информации РИА Новости, Сушкевич инкриминируется убийство ребёнка в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года. По версии обвинения, там женщина родила недоношенного мальчика весом около 700 граммов, которого и. о. главврача роддома Елена Белая решила убить.

К исполнению задуманного преступления была привлечена анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра Сушкевич, прибывшая в роддом с реанимационной бригадой. Обвинение полагает, что врач ввела ребёнку сульфат магния, от чего тот умер.

В декабре 2020 года Калининградский облсуд, рассмотрев с участием присяжных дело об убийстве новорождённого, вынес оправдательный вердикт медикам, посчитав недоказанным факт введения сульфата магния младенцу.

Апелляционный суд отменил обжалованный прокуратурой приговор. По ходатайству Генпрокуратуры слушания дела перенесли в Подмосковье. 4 октября 2021 года Московский облсуд вынес решение об аресте Сушкевич и Белой.

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Автор: Владимир Васютченко
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