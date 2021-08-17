Появились подробности по делу об убийстве новорождённого в башкирском роддоме

Подробности о 29-летней женщине, подозреваемой в убийстве чужого ребёнка в роддоме Стерлитамака, узнали "Известия".

Как сообщил источник издания, у фигурантки дела об убийстве младенца были психические отклонения. Они проявились во время беременности. Однако женщине, которая работала терапевтом, благодаря связям в медсфере удалось получить справку, что её проблемы с психикой не опасны для окружающих.

Этот документ позволил ей попасть в обычную палату роддома, где и произошло ЧП.

По информации республиканского СУ СКР, вечером 16 августа 29-летняя жительница Миякинского района после родов выбросила ребёнка своей соседки по палате из окна на третьем этаже родильного отделения больницы №1 Стерлитамака. Младенец умер от полученных при падении повреждений.

По факту ЧП в больнице уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу подозреваемой в преступлении женщины.

Республиканская прокуратура начала проверку в связи с инцидентом в роддоме и взяла на контроль расследование дела об убийстве младенца.

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