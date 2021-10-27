Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Подмосковье

Взрыв газа произошёл в одном из пятиэтажных домов города Красногорска в Подмосковье 27 октября.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в одной из квартир дома в Железнодорожном проезде поступило к спасателям в 9.52.

Сообщается, что при взрыве была повреждена межкомнатная стена, вылетели стёкла в окнах зала и кухни. Возгорания не произошло.

В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации последствий происшествия задействовали более 30 человек, а также 10 единиц техники.

Как сообщает региональное СУ СКР, следователи начали проверку по факту взрыва газа в пятиэтажке. Сотрудники СКР и специалисты газовой службы осматривают место происшествия. Проводятся допросы жильцов дома и хозяев повреждённой квартиры.

Устанавливается размер ущерба в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что утром 27 октября взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов в городе Улан-Удэ. При этом произошло обрушение одной из стен. Другая сдвинулась с места.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются.

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