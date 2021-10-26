81-летняя звезда советского кинематографа Светлана Светличная, которая вчера вдруг внезапно "пропала со всех радаров", и на чьи поиски были брошены силы Уголовного розыска Москвы и волонтеров группы "Лиза Аллерт", нашлась.
Первыми об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Светлана Афанасьевна, как оказалось,была занята на съёмках телевизионного шоу, которые проходили в киностудии на улице Эйзенштейна.
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