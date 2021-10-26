Нашлась пропажа: Светлана Светличная жива,здорова и даже работает

81-летняя звезда советского кинематографа Светлана Светличная, которая вчера вдруг внезапно "пропала со всех радаров", и на чьи поиски были брошены силы Уголовного розыска Москвы и волонтеров группы "Лиза Аллерт", нашлась.

Первыми об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Светлана Афанасьевна, как оказалось,была занята на съёмках телевизионного шоу, которые проходили в киностудии на улице Эйзенштейна.