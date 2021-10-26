Светлану Светличную ищут волонтёры "Лиза алерт"

Звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную пытаются отыскать в столице волонтёры поискового отряда "Лиза алерт".

Известно, что у звезды советского кино наблюдаются проблемы с памятью.

Поисковики "Лиза алерт" имеют большой опыт поиска престарелых людей, которые в беспамятстве ежедневно теряются на просторах нашей страны.

Полиция расследует дело о пропаже актрисы. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль поиск заслуженной артистки РСФСР.

Полезными в этой ситуации будут и усилия опытных поисковиков. Вестей от женщины нет уже несколько дней.

"Сейчас мероприятия идут в трёх административных округах Москвы, в них участвуют 42 поисковика "Лизы алерт". Они расклеили 2150 ориентировок, круглосуточно прозванивают все больницы. Полицейские недавно осмотрели её жильё и тоже ведут поиск", — пишет Telegram-канал Mash.

81-летняя артистка перестала выходить на связь 22 октября. Сын и невестка знаменитости обратились за помощью в правоохранительные органы.

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