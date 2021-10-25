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МВД Москвы начало проверку по факту исчезновения Светличной

Происшествия

Сотрудники московского управления МВД начали проверку в связи с исчезновением актрисы Светланы Светличной.

МВД Москвы начало проверку по факту исчезновения Светличной

Комментируя NEWS. ru появившуюся в СМИ информацию об исчезновении Светличной, в ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что накануне в полицию обратился житель столицы, который заявил, что его мать 1940 года рождения перестала выходить на связь и где она находится, неизвестно.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по розыску пропавшей женщины", — сообщили правоохранители.

Ранее о том, что 81-летняя Светлана Светлична пропала, сообщил "Московский комсомолец". Информацию об исчезновении актрисы изданию подтвердили её родственница и сын.

В квартире Светличной в Погонном проезде актрисы не оказалось.

По информации СМИ, некоторое время назад на Светличную упал софит во время съёмок. В результате инцидента у актрисы появились признаки деменции. Позднее Светличная попала в одну из клиник столицы. Медики не рассказали о диагнозе артистки. Но известно, что у Светличной наблюдались проблемы с памятью и восприятием реальности.

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Автор: Владимир Васютченко
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