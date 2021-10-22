Количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью возросло до 16

Число погибших при взрыве на заводе "Эластик" в Рязанской области возросло до 16, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, никому из пропавших без вести во время ЧП в пороховом цехе не удалось спастись.

"При обследовании места пожара выживших не обнаружено", — сказал источник издания.

Ранее сотрудники МЧС информировали о семи погибших и десяти пострадавших сотрудников завода. В общей сложности в цехе находились 17 человек. Известно, что одного сотрудника предприятия госпитализировали с травмами, сейчас с ним работают медики.

22 октября в 8:22 на заводе "Эластик" в Шипиловском районе прогремел взрыв, а затем начался пожар. В качестве главной версии трагедии сотрудники экстренных служб рассматривают нарушение правил безопасности при запуске технологических процессов.

К этому часу спасатели уже потушили пожар, угрозы населению нет.

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