EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Автоэксперт поддержал установку "штрафующих" за проезд между полос камер
В сети обсуждают фото Никиты Михалкова с новорождённой дочкой
На Украине перестали поставлять кислород два главных производителя
В российском регионе планируют ввести жёсткую самоизоляцию для всех непривитых
Полиция не задержала Болдуина после трагедии на съёмках фильма
Минобрнауки предлагает перевести студентов вузов на удалёнку в нерабочие дни
Теракт предотвратили в Ставропольском крае сотрудники ФСБ
Мошенники создали 48 сайтов, имитирующих "Госуслуги"
"Хочет в туалет?": пользователей соцсетей рассмешила странная поза Байдена

Количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью возросло до 16

Происшествия

Число погибших при взрыве на заводе "Эластик" в Рязанской области возросло до 16, сообщает "Интерфакс".

Количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью возросло до 16

По предварительным данным, никому из пропавших без вести во время ЧП в пороховом цехе не удалось спастись.

"При обследовании места пожара выживших не обнаружено", — сказал источник издания.

Ранее сотрудники МЧС информировали о семи погибших и десяти пострадавших сотрудников завода. В общей сложности в цехе находились 17 человек. Известно, что одного сотрудника предприятия госпитализировали с травмами, сейчас с ним работают медики.

22 октября в 8:22 на заводе "Эластик" в Шипиловском районе прогремел взрыв, а затем начался пожар. В качестве главной версии трагедии сотрудники экстренных служб рассматривают нарушение правил безопасности при запуске технологических процессов.

К этому часу спасатели уже потушили пожар, угрозы населению нет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мощный взрыв уничтожил целый квартал в Китае — ВИДЕО
Автор: Юлия Миленина
Последние материалы
Количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью возросло до 16
В сети обсуждают фото Никиты Михалкова с новорождённой дочкой
На Украине перестали поставлять кислород два главных производителя
В российском регионе планируют ввести жёсткую самоизоляцию для всех непривитых
Полиция не задержала Болдуина после трагедии на съёмках фильма
Минобрнауки предлагает перевести студентов вузов на удалёнку в нерабочие дни
Теракт предотвратили в Ставропольском крае сотрудники ФСБ
Мошенники создали 48 сайтов, имитирующих "Госуслуги"
"Хочет в туалет?": пользователей соцсетей рассмешила странная поза Байдена
Возможен "беспощадный локдаун": без транспорта, с сухим законом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.

Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Общество
Артистку, спародировавшую представителя МВД, посадили на три месяца
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Усам Оздемиров Мы пойдём Севморпутём, пока Запад кричит "Караул!" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России Василий Амирджанов Мирослава Димитрова-Козлеков Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике Мирослава Димитрова-Козлеков
Здоровье
Россию ждёт локдаун за локдауном
Либералы
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Политика. Новости и аналитика
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников