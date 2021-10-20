Летевший из Челябинска Superjet вернулся в аэропорт по техническим причинам

Самолёту Superjet авиакомпании Red Wings, направлявшемуся из Челябинска в Норильск, пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за технических проблем.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе челябинского аэропорта, самолёт вылетел в Норильск утром 20 октября с 90 пассажирами на борту

"В 9:23 (07:23 мск) по техническим причинам он вернулся в наш аэропорт", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщил информированный источник «Интерфакса», причиной возвращения Superjet в аэропорт вылета стали проблемы с гидравликой.

По словам собеседника агентства, посадка самолёта в Челябинске прошла благополучно.

В настоящее время пассажиров вернувшегося самолёта разместили в здании аэропорта. В авиакомпании решают вопрос по дальнейшему выполнению рейса.

Напомним, накануне самолёт с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Якутии. Следовавшему из Якутска в Певек борту пришлось сесть в Среднеколымске из-за срабатывания датчик масла в одном из двигателей.

Летевших в Певек 44 вахтовиков разместили в гостинице на время ожидания замены самолёта.

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