Психиатры проверят устроившего стрельбу в пермской школе шестиклассника

Психиатры проверят 12-летнего ученика, устроившего стрельбу в школе посёлка Сарс в Пермском крае.

По информации регионального СУ СКР, школьника поместили в специализированное медучреждение, где его обследуют, а также окажут необходимую психиатрическую помощь.

Ранее сообщалось, что 18 октября шестиклассник дважды выстрелил из принесённого в школу оружия в потолок и стеклопластиковую дверь. В результате происшествия осколки разбитого стекла порезали 11-летнего школьника.

Директор школы смогла убедить стрелявшего отдать ей оружие. После этого ученика задержали.

По факту инцидента в школе завели уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сообщается, что школьник дал следователям показания и заявил, что не собирался никого убивать.

В настоящее время сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего. Они допросили одноклассников стрелявшего и педагогов школы, изъяли документы на приобретение оружия, которое хранилось дома у подростка.

В рамках расследования дела планируется провести баллистические, медицинскую, генотипоскопическую и компьютерную экспертизы.

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