Два уголовных дела завели по факту стрельбы в школе в Прикамье

Следователи возбудили два уголовных дела в связи со стрельбой в школе посёлка Сарс в Пермском крае.

По информации регионального СУ СКР, дела завели по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как выяснили сотрудники СКР, утром 18 октября 12-летний ученик произвёл из принесённого с собой в школу оружия два выстрела в потолок и стеклопластиковую дверь.

При этом осколками разбитого стекла порезало 11-летнего школьника.

Ранее краевое министерство безопасности сообщило, что директору школы удалось убедить ученика, находившегося в состоянии эмоционального расстройства, отдать ей оружие. После этого школьника задержали.

В настоящее время в связи с действиями несовершеннолетнего следователи проводят проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство".

Сотрудники СКР устанавливают мотивы поступка школьника, а также выясняют, каким образом он получил доступ к оружию.

Следователи планируют исследовать условия хранения оружия, оценить своевременность и качество его проверки соответствующими контролирующими органами.

Также сотрудники СКР уделят внимание вопросу качества охраны учебного заведения.

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