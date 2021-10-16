СКР начал проверку по факту беспорядков в колонии во Владикавказе

Сотрудники СУ СКР по Северной Осетии начали проверку в связи с беспорядками в исправительной колонии во Владикавказе

"Пока проводится проверка", — заявили в ведомстве ТАСС.

Как сообщили "Интерфаксу" в ФСИН, беспорядки во владикавказской ИК №1 произошли в пятницу, 15 октября.

При обысках в камерах штрафного изолятора двое осужденных не подчинились требованиям сотрудников колонии и призвали других к массовым беспорядкам.

"Другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры", — заявили в ФСИН.

По сведениям уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, во время беспорядков в колонии произошло возгорание. Его удалось ликвидировать.

Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки. Как сообщил информированный источник агентства, в ИК стянуты дополнительные силы для урегулирования ситуации.

По словам Цгоева, по состоянию на 2.00 пострадавших в результате беспорядков в колонии нет.

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