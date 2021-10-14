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Мать подозреваемой в ритуальном убийстве девушки рассказала о дочери

Происшествия

Мать девушки, которая подозревается в ритуальном убийстве подростка под Рязанью, рассказал, что дочь не увлекалась оккультизмом, пока её не заинтересовал этим знакомый.

Мать подозреваемой в ритуальном убийстве девушки рассказала о дочери

"Какой-то там товарищ был, который ее этим заразил, он был этим увлечен и вся его семья тоже", — сказала женщина в беседе с Телеканалом "360".

Она рассказала, что дочь переехала в Рязань, чтобы устроиться на работу в лыжный центр, так как увлекалась ачери-биатлоном.

По словам женщины, знакомый дочери, который является вторым подозреваемым в деле, помогал ей делать тренажёр для занятий спортом.

Мать охарактеризовала Марию, как мягкого по характеру человека, который не мог совершить такое преступление.

Ранее полицейские обнаружили тело 15-летнего подростка в заброшенном колодце в лесу под Рязанью. Вскоре правоохранители задержали двух подозреваемых — бывшего отчима погибшего и 29-летнюю трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону Марию Корнееву. На допросе задержанный Владислав Цикунов рассказал, что Корнеева должна была вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму, но во время оккультного обряда случайно убила его. С помощью данного ритуала пара хотела вернуть отношения Цикунова c матерью подростка.

 

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Под Рязанью произошло РИТУАЛЬНОЕ убийство подростка
Автор: Игорь Рябов
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