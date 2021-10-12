Специалисты в области управления цифровыми рисками компании Bi. Zone нашли в даркнете сообщение о продаже персональных данных около 10 миллионов клиентов букмекерской организации Pin-Up. Bet.
Директор экспертных сервисов Евгений Волошин призвал пользователей изменить пароли и установить двухфакторную аутентификацию. Информация, которую добыли хакеры, в большей степени относится к гражданам России, заявил эксперт. Однако он отметил, что на форуме можно купить данные жителей следующих стран:
"Автор объявления заявляет, что продаваемая база актуальна на конец 2020 года", — заявил Волошин, слова которого приводит ТАСС.
По данным специалистов Bi. Zone, киберпреступник продавал информацию по 10 тысяч долларов криптовалютой. За "цифровое золото" он передал бы покупателю такие украденные сведения, как:
Ранее эксперт в области кибербезопасности из "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал, как противостоять злоумышленникам в Сети. Они стали рассылать пользователям сообщения с призывами что-то сделать и якобы получить деньги.
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