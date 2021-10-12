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В даркнете продают данные 10 миллионов пользователей букмекерской платформы

Происшествия

Специалисты в области управления цифровыми рисками компании Bi. Zone нашли в даркнете сообщение о продаже персональных данных около 10 миллионов клиентов букмекерской организации Pin-Up. Bet.

В даркнете продают данные 10 миллионов пользователей букмекерской платформы

Директор экспертных сервисов Евгений Волошин призвал пользователей изменить пароли и установить двухфакторную аутентификацию. Информация, которую добыли хакеры, в большей степени относится к гражданам России, заявил эксперт. Однако он отметил, что на форуме можно купить данные жителей следующих стран:

  • Великобритании,
  • Турции,
  • Бразилии,
  • Америки,
  • Германии,
  • Азербайджана.

"Автор объявления заявляет, что продаваемая база актуальна на конец 2020 года", — заявил Волошин, слова которого приводит ТАСС.

По данным специалистов Bi. Zone, киберпреступник продавал информацию по 10 тысяч долларов криптовалютой. За "цифровое золото" он передал бы покупателю такие украденные сведения, как:

  • адрес электронной почты;
  • дата рождения;
  • номер телефона;
  • материальное положение;
  • место жительства;
  • предпочитаемая игра;
  • другое.

Ранее эксперт в области кибербезопасности из "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал, как противостоять злоумышленникам в Сети. Они стали рассылать пользователям сообщения с призывами что-то сделать и якобы получить деньги.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
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