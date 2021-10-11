В понедельник, 11 октября, в Махачкале ученик школы номер 51 пырнул одноклассника ножом.
Врачи не смогли спасти подростка, которому одноклассник нанёс ножевое ранение. О происшествии рассказал источник из правоохранительных органов по Республике Дагестан.
"Пострадавший скончался в больнице", — сообщил анонимный источник, слова которого приводит ТАСС.
Информацию об убийстве девятиклассника в Махачкале из-за ножевого ранения подтвердили представители Министерства внутренних дел по региону. По данным ведомства, подозреваемого в этом преступлении доставили в полицейский отдел.
Подробности произошедшего уточняются. Пока неизвестно, почему предполагаемый убийца так поступил.
Ранее в Москве задержали 16-летнего подростка, который предположительно убил своих родителей. Их тела нашли с колото-резаными ранениями. По данным следствия, несовершеннолетний подозреваемый употреблял запрещённые вещества.
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