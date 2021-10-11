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В Махачкале девятиклассник убил школьника ножом

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В понедельник, 11 октября, в Махачкале ученик школы номер 51 пырнул одноклассника ножом.

В Махачкале девятиклассник убил школьника ножом

Врачи не смогли спасти подростка, которому одноклассник нанёс ножевое ранение. О происшествии рассказал источник из правоохранительных органов по Республике Дагестан.

"Пострадавший скончался в больнице", — сообщил анонимный источник, слова которого приводит ТАСС.

Информацию об убийстве девятиклассника в Махачкале из-за ножевого ранения подтвердили представители Министерства внутренних дел по региону. По данным ведомства, подозреваемого в этом преступлении доставили в полицейский отдел.

Подробности произошедшего уточняются. Пока неизвестно, почему предполагаемый убийца так поступил.

Ранее в Москве задержали 16-летнего подростка, который предположительно убил своих родителей. Их тела нашли с колото-резаными ранениями. По данным следствия, несовершеннолетний подозреваемый употреблял запрещённые вещества.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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