Врачи достали из тела пермского стрелка последнюю пулю

Сейчас пермский стрелок Тимур Бекмансуров находится в ясном сознании. Завершилась последняя хирургическая операция по извлечению пули из тела шутера, который убил в Пермском университете шестерых человек.

Врачи достали из пермского стрелка Бекмансурова оставшуюся пулю. Сейчас он находится в ясном сознании.

Как сообщает Telegram-канал Mash, медики успешно достали из правой части грудной клетки преступника застрявшую пулю.

"После операции стрелка погрузили в медикаментозный сон. Также ему отменили препараты, повышающие давление. Медики оценивают состояние Бекмансурова как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой. Он по-прежнему в отделении реанимации и интенсивной терапии. Палату стрелка держат под усиленной охраной — даже медсёстры заходят с сопровождением" — пишет ТГ-канал.

Двоих из трёх тяжело раненых в Пермском госуниверситете выписали из клиники. Третьего, 36-летнего Александра Токарева, перенаправили в ковидное отделение, так как у мужчины диагностировали коронавирусную инфекцию. Состояние Токарева оценивается как удовлетворительное.

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