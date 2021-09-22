В Москве 16-летнего подростка задержали за убийство родителей

16-летнего подростка подозревают в убийстве родителей в Москве.

Согласно информации столичного ГСУ СКР, тела супругов с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружили в одной из квартир на улице Полярной 22 сентября.

По подозрению в убийстве мужчины и женщины задержали их 16-летнего сына. Известно, что подозреваемый регулярно принимал наркотики. В настоящее время с ним работают следователи.

В связи с инцидентом на улице Полярной следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, 20 сентября студент-первокурсник открыл стрельбу из охотничьего ружья на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате инцидента погибли шесть человек, 43 пострадали.

При задержании стрелок оказал сопротивление правоохранителям, был ранен и госпитализирован.

В связи с произошедшим в Перми следователи завели уголовное дело по статье "Убийство". Его расследованием занимается Центральный аппарат СКР.