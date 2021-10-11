Страшная находка: сумку с останками школьника обнаружили в Ленинградской области

В Тосненском районе Ленинградской области возле реки Ижоры пешеход наткнулся на подозрительную сумку, к которой была привязана гиря. В ней полицейские обнаружили останки ребёнка.

По предварительной информации, скелетированные останки принадлежат школьнику, которому могло быть от 9 до 12 лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

"Сумку нашёл прохожий у моста через Ижору в посёлке имени Тельмана", — прокомментировали в ведомстве.

Следователи организовали проверку по факту обнаружения останков ребёнка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Сейчас оперативники устанавливают личность погибшего школьника, а также круг лиц, которые причастны к совершению преступления.

"Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в Следкоме.

Эксперты предварительно выяснили, что смерть ребёнка наступила уже более года назад.

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