Придавило декорациями: появились кадры гибели артиста Большого театра

На опубликованном видео в социальных сетях видно, как на артиста опускаются тяжёлые декорации и придавливают. После занавес закрывается.

Момент гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша запечатлели очевидцы. На кадрах видно, что 38-летний артист во время оперы "Садко" стоит на сцене во время того, как опускают декорации.

По словам коллег, механизм был исправен и это Евгений замешкался и не успел отойти.

В театре подчеркнули, что тут же остановили спектакль и освободили зрительный зал. Сейчас обстоятельства происшествия изучают специалисты следственного комитета.

Напомним, о гибели артиста Большого театра стало известно вчера. Сначала очевидцы сообщали, что декорация просто "упала" на Евгения Кулеша, но позже эту информацию опровергли в театре. Сейчас надзорные органы проводят проверку по факту соблюдения техники безопасности на сцене.

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