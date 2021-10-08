Садальский рассказал о триумфальном возращении Голубкиной на сцену

Стас Садальский возвестил о скором выходе на большую сцену звезды фильма "Гусарская баллада" Ларисы Голубкиной. Артистка победила все невзгоды и болезни, в том числе и COVID-19, и готова вновь радовать зрителей.

Радостную новость Станислав Садальский сообщил в своём Instagram-аккаунте.

"Голубкина возвращается на сцену, пройдя нечеловеческие испытания, сломав шейку бедра, COVID, реанимацию, решался вопрос жизни или смерти, она восстала, как птица Феникс. 9 октября … после годичного перерыва, Лариса Голубкина выйдет… не на коляске, а ВЫЙДЕТ на сцену", — написал артист в своём микроблоге.

Садальский объяснил, что зрители спешат встретиться с любимой артисткой, однако не всем это удастся.

"Предупреждаю билетов нет. Продано… Но театр военный и, если у вас есть связи в генштабе или администрации Президента, попасть сможете. Дадут сверху приказ и вас посадят… Ларик обожаю, уважаю, преклоняюсь и с Богом … Кстати, Лариса последняя ученица — народной артистки СССР Марии Максаковой", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Подписчики разделили восторг Садальского.

"Очень люблю и восхищаюсь ей, такая замечательная жизнь и актрисы и женщины!!! Бог дал всё — и ум и красоту!!!" — написали фолловеры.

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