Число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье достигло 17 человек

Число жертв массового отравления алкоголем в Оренбургской области продолжает увеличиваться.

Как сообщила вице-губернатор области Татьяна Савинова, на данный момент умерли уже 17 отравившихся. По словам замглавы региона:

в Домбаровском районе скончались девять человек,

в Ясненском городском округе — пять,

в Адамовском районе — три.

Татьяна Савинова сообщила, что в результате отравления алкоголем в больницы попали 13 человек. Они находятся в трёх стационарах. Состояние трёх пострадавших оценивается как крайне тяжёлое. Четверо отравившихся находятся в реанимации. Состояние ещё шестерых оценивается как среднетяжёлое. Один пострадавший после антидотной терапии сбежал из больницы в Орске.

Ещё двое отравившихся находятся на амбулаторном лечении.

В крови жертв выделили дозу метанола, превышающую смертельный уровень

Замгубернатора рассказала, что по итогам лабораторных исследований в крови отравившихся выделен метанол (технический спирт) в очень высоких концентрациях.

"Выделен чистый метанол. Концентрации очень высокие — 4-5 микрограмм на литр. Это не просто смертельная доза. Это превышение смертельной дозы", — отметила вице-губернатор.

Напомним, случаи отравления алкоголем зафиксированы в Адамовском и Домбаровском районах Оренбуржья, Ясненском городском округе и Орске. В Связи с ЧП завели пять уголовных дел. Задержаны предполагаемый организатор производства опасного спиртного и двое его реализаторов. Выявлены цех по изготовлению контрафактного алкоголя и склад, откуда его сбывали.

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