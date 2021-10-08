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В Оренбуржье задержали торговцев алкоголем, из-за которого погибли 14 человек

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Оренбургской области задержали трёх человек по подозрению в причастности к изготовлению и сбыту алкоголя, которым отравились насмерть 14 человек.

В Оренбуржье задержали торговцев алкоголем, из-за которого погибли 14 человек

По информации регионального следственного управления СКР, правоохранители задержали 29-летнего жителя города Орск, который, по версии следователей, организовал нелегальное производство и сбыт опасного спиртного.

Также задержаны 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летная жительница поселка Красночабанский Домбаровского района, которые подозреваются в торговле "палёнкой". В настоящее время решается вопрос об их заключении под стражу.

Как сообщили ТАСС в правительстве Оренбургской области, на данный момент от отравления алкоголем в регионе скончались уже 14 человек, восемь пострадавших находятся в больницах.

Факты отравления спиртным зарегистрировали 6-7 октября в Яненском, Домбаровском и Адамовском районах области.

В настоящее время в связи с произошедшим следователи возбудили пять уголовных дел по статьям "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции" и "Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере".

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Существует ли безвредный алкоголь?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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