Специалисты рассказали об ответственности за кражу электроэнергии

Юрист перечислила способы кражи электроэнергии, а также объяснил, какое наказание ждёт преступников.

Специалист в области права Виктория Домбровская объяснила, что существует безучётное и бездоговорное потребление. В первом случае злоумышленники замедляют работу измерительного прибора. Также некоторые граждане потребляют энергию в обход счётчика: один кабель подключают к аппарату, а другой — прячут в стене. Подобные ухищрения всё равно обнаруживают во время проверки "Честный киловатт", предупредила эксперт.

В случае бездоговорного потребления, по словам юриста, человек обычно "набрасывает" провода на линии электропередач или подключается к трансформаторам.

"Какой бы способ воровства недобросовестные граждане ни выбрали, это всегда будет нарушение закона. Для физических лиц штраф составляет 15 тыс. руб., для юридических — от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб", — заявил представитель подмосковной общественной организации по вопросам ЖКХ и строительства Валерий Мамчур в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Также, по данным специалиста, штраф может быть ещё больше, если преступники вошли в систему, которую надо из-за них приводить в нормальное состояние.

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