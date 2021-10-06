За кражу сейфа с миллионами из здания СКР в Казани задержали несколько человек

Нескольких подозреваемых в причастности к хищению сейфа с деньгами из здания одного из подразделений СКР в Татарстане задержали правоохранители. Об этом сообщил Следственный комитет России.

"Установлено и задержано несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия. В интересах следствия более подробная информация о ходе расследования на данном этапе не может быть разглашена", — говорится в сообщении.

Напомним, о краже денег в одном из подразделений СУ СКР по Татарстану в Казани стало известно 5 октября.

По информации СКР, злоумышленники проникли в здание подразделения и украли сейф, где лежали свыше 14,6 млн рублей. Похищенные деньги были вещественными доказательствами по одному из уголовных дел.

По факту хищения сейфа из следственного отдела сотрудники республиканского СУ СКР завели уголовное дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере".

Расследованием дела занялись сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

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