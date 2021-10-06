EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия запустит четыре спутника для слежки за Арктикой
Жена Моргенштерна рассказала о депрессии после свадьбы
В Картофельном союзе рассказали, где найти качественный картофель
Собчак высказалась о призыве тульских казаков закрыть ТНТ
Шойгу привлек к ответственности тех, кто отправил военных на венчание Романовых
Под угрозой Третьей мировой: Китай не допустит признания независимости Тайваня
В Госдуме оценили идею ввести мораторий на судебное преследование медиков
Перепись населения может провалиться: доверия нет...
"Солдатские матери" Петербурга рассказали о планах после приказа ФСБ

За кражу сейфа с миллионами из здания СКР в Казани задержали несколько человек

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Нескольких подозреваемых в причастности к хищению сейфа с деньгами из здания одного из подразделений СКР в Татарстане задержали правоохранители. Об этом сообщил Следственный комитет России.

За кражу сейфа с миллионами из здания СКР в Казани задержали несколько человек

"Установлено и задержано несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия. В интересах следствия более подробная информация о ходе расследования на данном этапе не может быть разглашена", — говорится в сообщении.

Напомним, о краже денег в одном из подразделений СУ СКР по Татарстану в Казани стало известно 5 октября.

По информации СКР, злоумышленники проникли в здание подразделения и украли сейф, где лежали свыше 14,6 млн рублей. Похищенные деньги были вещественными доказательствами по одному из уголовных дел.

По факту хищения сейфа из следственного отдела сотрудники республиканского СУ СКР завели уголовное дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере".

Расследованием дела занялись сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Подозреваемый украл из частного дома больше 7 млн рублей
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Жена Моргенштерна рассказала о депрессии после свадьбы
За кражу сейфа с миллионами из здания СКР в Казани задержали несколько человек
В Картофельном союзе рассказали, где найти качественный картофель
Собчак высказалась о призыве тульских казаков закрыть ТНТ
Под угрозой Третьей мировой: Китай не допустит признания независимости Тайваня
Шойгу привлек к ответственности тех, кто отправил военных на венчание Романовых
В Госдуме оценили идею ввести мораторий на судебное преследование медиков
Перепись населения может провалиться: доверия нет...
"Солдатские матери" Петербурга рассказали о планах после приказа ФСБ
Симоньян заговорила о суверенном Интернете: "Это может случиться"
Популярное
Здоровье
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей

Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей. 

Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Политика. Новости и аналитика
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Ирина Шлионская Логика хедхантера: почему на собеседованиях задают странные вопросы Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сбоем в работе Facebook агитируют за IT-замещение Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Вход в преисподнюю: путеводитель для туриста Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Наука и техника
"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Мир. Новости мира
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников