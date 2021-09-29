Group-IB не считает основателя компании виновным в госизмене

Управление Group-IB на ближайшее время возьмёт на себя сооснователь и технический директор компании Дмитрий Волков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники компании уверены в невиновности руководства, а все обвинения и обстоятельства дела пресс-служба комментировать отказывается, так как проводятся процессуальные действия. Также сообщается, что все подразделения Group-IB продолжили работу в штатном режиме.

В среду, 29 сентября, Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО Илью Сачкова, который является основателем Group-IB, занимающейся расследованием и предотвращением кибератак.

Руководитель компании является фигурантом дела о госизмене и находится в статусе подозреваемого по статье 275 УК РФ.

Сегодня утром появилась информация об обысках в штаб-квартирах компании в Москве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.