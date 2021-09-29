Управление Group-IB на ближайшее время возьмёт на себя сооснователь и технический директор компании Дмитрий Волков. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сотрудники компании уверены в невиновности руководства, а все обвинения и обстоятельства дела пресс-служба комментировать отказывается, так как проводятся процессуальные действия. Также сообщается, что все подразделения Group-IB продолжили работу в штатном режиме.
В среду, 29 сентября, Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО Илью Сачкова, который является основателем Group-IB, занимающейся расследованием и предотвращением кибератак.
Руководитель компании является фигурантом дела о госизмене и находится в статусе подозреваемого по статье 275 УК РФ.
Сегодня утром появилась информация об обысках в штаб-квартирах компании в Москве.
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