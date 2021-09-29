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Group-IB не считает основателя компании виновным в госизмене

Происшествия

Управление Group-IB на ближайшее время возьмёт на себя сооснователь и технический директор компании Дмитрий Волков. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Group-IB не считает основателя компании виновным в госизмене

Сотрудники компании уверены в невиновности руководства, а все обвинения и обстоятельства дела пресс-служба комментировать отказывается, так как проводятся процессуальные действия. Также сообщается, что все подразделения Group-IB продолжили работу в штатном режиме. 

В среду, 29 сентября, Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО Илью Сачкова, который является основателем Group-IB, занимающейся расследованием и предотвращением кибератак. 

Руководитель компании является фигурантом дела о госизмене и находится в статусе подозреваемого по статье 275 УК РФ. 

Сегодня утром появилась информация об обысках в штаб-квартирах компании в Москве.

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Тайны ЦРУ уходят в Сеть
Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Людмила Черткова
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