Женщина погибла при пожаре в красной зоне российской больницы

В городе Лиски Воронежской области произошёл пожар на территории красной зоны больницы, перепрофилированной под COVID-19. В результате ЧС один человек погиб.

Специалисты единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) отмечают, что после возгорания из отделения Лискинской районной больницы, переоборудованного для лечения пациентов с коронавирусом, оперативно эвакуировали 31 человека. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за технически неисправного зарядного устройства, передаёт ТАСС.

Огонь начал распространяться на втором этаже пятиэтажной больницы, причём сначала его заметили в небольшой палате № 3, предназначенной для четырёх пациентов.

"Больше задымления не было, эвакуация проводилась только со второго этажа. Один человек погиб. Это женщина 1939 года рождения", — рассказали спасатели.

Сейчас все остальные отделения медучреждения работают в привычном формате. Возгорание полностью ликвидировали сегодня ночью.

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