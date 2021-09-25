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Мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на улице Петербурга

Происшествия

На проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина устроил стрельбу из газового пистолета, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на улице Петербурга

Полицейские оперативно выехали на место происшествия и задержали 35-летнего гражданина. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Установлено, что стрелявший вступил в конфликт с другим мужчиной", — прокомментировали во вневедомственной охране Росгвардии.

Они не смогли решить спор мирным путём, поэтому задержанный россиянин решил применить оружие.

Добавим, что стрельба на Энергетиков произошла сегодня ночью. У мужчины был при себе аэрозольный пистолет "Тула (А+А)". Сейчас с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на этой неделе на улице 2-й Комсомольской в Петербурге двое мужчин также открыли стрельбу, однако их мишенью были припаркованные автомобили. Чуть позже полицейские задержали злоумышленников.

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Автор: Юлия Миленина
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