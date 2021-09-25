Задержаны ещё два участника банды Басаева, напавшей на Дагестан в 1999 году

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали ещё двух участников нападения на населённые пункты Дагестана в 1999 году. Установлено, что мужчины действовали в составе банды Басаева.

В операции по задержанию уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева участвовали следователи, полицейские и росгвардейцы. Они были членами незаконного вооружённого формирования и ранее работали под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Мужчинам предъявили обвинения по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ ("Бандитизм", "Вооружённый мятеж", "Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов").

Задержанные вступили в банду в июле 1999 года. С 7 по 24 августа они участвовали в нападениях на Дагестан, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Боевики, вооружённые автоматическим оружием, гранатами, взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек приняли участие в мятеже в целях свержения конструкционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", — прокомментировали в Следкоме.

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