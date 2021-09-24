Сотрудники страховых компаний предостерегают водителей от частых случаев угона в октябре. Причиной послужат увеличение стоимости автомобилей и нехватка запчастей из-за пандемии коронавируса. Какие модели привлекают злоумышленников, что поможет от них обезопаситься, объяснил автоэксперт Максим Кадаков.
Главред "За рулём" перечислил следующие методы, которые применяют преступники, чтобы похитить автомобиль:
По словам специалиста, человек может поставить устройства, которые обесточивают запуск двигателя, а также систему дистанционного слежения. Чаще всего обычные приспособления, которые ограничивают доступ к коробке передач или рулю, работают эффективнее, чем электронные агрегаты. Также Максим Кадаков отметил, что нельзя оставлять автомобиль в безлюдных местах.
По мнению эксперта, зачастую воры пытаются украсть машины с такими марками, как:
"Обычно выбор угонщиков связан со спросом запчастей на чёрном рынке в Европе", — пояснил эксперт в беседе с журналистами "Народных Новостей".
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