Названы способы сохранить машину от угона

Сотрудники страховых компаний предостерегают водителей от частых случаев угона в октябре. Причиной послужат увеличение стоимости автомобилей и нехватка запчастей из-за пандемии коронавируса. Какие модели привлекают злоумышленников, что поможет от них обезопаситься, объяснил автоэксперт Максим Кадаков.

Известные способы увезти авто

Главред "За рулём" перечислил следующие методы, которые применяют преступники, чтобы похитить автомобиль:

насилие по отношению к собственнику;

устройства, с помощью которых возможно получить код замка;

взламывание замков.

Способы борьбы

По словам специалиста, человек может поставить устройства, которые обесточивают запуск двигателя, а также систему дистанционного слежения. Чаще всего обычные приспособления, которые ограничивают доступ к коробке передач или рулю, работают эффективнее, чем электронные агрегаты. Также Максим Кадаков отметил, что нельзя оставлять автомобиль в безлюдных местах.

Топ-машины для угонщиков

По мнению эксперта, зачастую воры пытаются украсть машины с такими марками, как:

Тoyota Сamry,

Toyota RAV4,

Lada.

"Обычно выбор угонщиков связан со спросом запчастей на чёрном рынке в Европе", — пояснил эксперт в беседе с журналистами "Народных Новостей".

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