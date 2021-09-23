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Подозреваемый в убийстве сирот нацист умер в семейном кругу на 97 году жизни

Происшествия

Нацист Гельмут Оберлендер, обвиняемый в смерти детей из приюта в 1942 году, скончался рядом с любимыми людьми в Канаде

Подозреваемый в убийстве сирот нацист умер в семейном кругу на 97 году жизни

О смерти предполагаемого преступника сообщили его адвокаты. В августе они требовали закрыть дело о депортации Гельмута, поскольку тот плохо себя чувствовал. В среду, 22 сентября, эсэсовец умер в 97 лет. Об этом рассказали журналисты телеканала CBC. 

По данным правоохранителей, Гельмут Оберлендер и его товарищи по службе использовали газовые камеры на территории Кубани. Всего в Ейском сиротском доме погибли 212 детей. Эсэсовец признавался, что действовал с гитлеровцами. Когда Вторая мировая война закончилась, нацист стал жить в Канаде и получил гражданство этой страны. 

Следственный комитет России добивался депортации возможного преступника, чтобы провести над ним суд. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров поделился переживаниями об активизации национал-радикалов на Украине и в Прибалтике. Он убеждён, что власти этих стран поощряют таких людей. Министр высказался на Международном антифашистском форуме:

"К сожалению, сегодня действие полученной тогда прививки от вируса нацизма начинает ослабевать", — заявил Сергей Лавров на мероприятии.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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