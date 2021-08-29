ФСБ рассекретила документы о фашистской группировке "Украинская компания"

Сотрудники ФСБ России по Орловской области рассекретили имена украинских палачей, которые главенствовали над массовыми казнями людей во время Великой Отечественной войны. Это — часть проекта "Без срока давности".

Отряд "Украинская компания" создал в 1942 году генерал Шлеммер. Руководители этой карательной группой украинцы. Один из них, Александр Родин, лишил жизни семь человек, в числе которых три ребёнка младше восьми лет. Всего члены этой группы убили 170 мирных граждан. Не пожалели даже:

младенцев;

детей;

стариков;

женщин.

Родина казнили за фашизм и геноцид советских граждан.

Карателей было 50. Командовал ими бывший офицер Красной Армии Мирошниченко, которого называли "Гетман". Когда война закончилась, его отыскали работники советской госбезопасности и расстреляли за преступления.

Мирошниченко назвал имена коллег. Среди них:

Иван Баюров;

Иван Зеркале;

Алексей Пересыпкин;

Василий Шатаев;

Василий Оськин;

другие.

Иван Баюров отвечал за казни в деревнях Знаменского района. Так за одну из операций мужчина расправился с восьмью женщинами.

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