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На советника Зеленского совершили покушение, его водитель ранен

Происшествия

Сегодня, 22 сентября, на Сергея Шефира, советника президента Украины Владимира Зеленского, совершили покушение.

На советника Зеленского совершили покушение, его водитель ранен

По предварительным данным, злоумышленник пытался выстрелить в Шефира, однако огнестрельное ранение получил его водитель. Сейчас пострадавший мужчина находится в реанимации. Медики оценивают состояние пациента как тяжёлое.

Сергей Шефир жив. Во время нападения его не травмировали. 

"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули", — уточнил депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Как сообщает издание "Украинская правда", покушение произошло у села Лесники Киевской области. Полицейские запустили специальную операцию под названием "Сирена" для поиска террористов. По факту нападения на государственного деятеля будет возбуждено уголовное дело.

Добавим, что украинский лидер Владимир Зеленский уехал в США. Он принимает участие в заседании 76-ой Генеральной ассамблеи ООН. Пока не уточняется, как президент отреагировал на информацию о покушении.

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Чего добился шут Зеленский за год президентства?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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