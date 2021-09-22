Не зря съездил в Нью-Йорк: Зеленский "на бегу" пообщался с главой ЕК

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день работы 76-ой Генассамблеи ООН получил возможность лично поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за решение дать Киеву ещё денег — € 600 млн в рамках второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом глава Незалежной сразу же сообщил в Twitter:

Известно, что встреча украинского президента и чиновницы Евросоюза прошла "на ногах" и более длительного разговора не планируется.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, во время встречи он "проинформировал Урсулу фон дер Ляєн об ухудшении ситуации в Крыму и поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в России".

"Владимир Зеленский и Президент Еврокомиссии скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-го Саммита Украина — ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября этого года в Киеве. Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС — среди ключевых приоритетов нашего государства. Урсула фон дер Ляєн отметила особое мужество украинского народа в борьбе за независимость и демократию", — написано на сайте украинского правительства.