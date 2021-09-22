Суд пересмотрит приговор Эдварду Билу, устроившему ДТП в центре Москвы

В Московском городском суде рассмотрят апелляцию по делу блогера Эдварда Билла, который ранее получил два года ограничения свободы за массовую аварию в центре российского столицы. Заседание назначено на сегодня, 22 сентября.

Приговор обжаловали стороны защиты и обвинения. По мнению прокурора, пранкеру дали слишком щадящее наказание. Адвокат же просит пересмотреть время выхода Эдварда Била из дома.

В действующем приговоре сказано, что блогер не должен покидать свою квартиру с 20:00 до 8:00.

Предлагается уменьшить этот период и назначить запрет с 00:00 до 06:00, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Напомним, пранкер устроил массовую аварию 1 апреля 2021 года на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В середине июля Бил получил два года ограничения свободы. Его также лишили права управления транспортными средствами на три года.

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