В Московском городском суде рассмотрят апелляцию по делу блогера Эдварда Билла, который ранее получил два года ограничения свободы за массовую аварию в центре российского столицы. Заседание назначено на сегодня, 22 сентября.
Приговор обжаловали стороны защиты и обвинения. По мнению прокурора, пранкеру дали слишком щадящее наказание. Адвокат же просит пересмотреть время выхода Эдварда Била из дома.
Предлагается уменьшить этот период и назначить запрет с 00:00 до 06:00, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Напомним, пранкер устроил массовую аварию 1 апреля 2021 года на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В середине июля Бил получил два года ограничения свободы. Его также лишили права управления транспортными средствами на три года.
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