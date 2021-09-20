Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Глава РФ передал глубокие соболезнования всем жителям Перми, которые потеряли родственников во время стрельбы на территории кампуса.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", — отметил Песков на встрече с журналистами.

Кроме того, по его словам, Владимир Путин принял первые меры по стабилизации ситуации. Так, глава государства поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину направить руководителя Минобрнауки Валерия Фалькова и министра здравоохранения Михаила Мурашко в Пермь, чтобы качественно организовать помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Добавим, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в вузе. По предварительным данным, количество погибших в ЧП возросло до 8 человек.

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