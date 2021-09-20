Число жертв при стрельбе в Перми увеличилось до восьми

В понедельник, 20 сентября, предполагаемый пермский стрелок Тимур Бекмансуров начал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. О числе погибших и пострадавших людей рассказала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По предварительным данным Следственного комитета, в ходе происшествия в институте скончались восемь человек, несколько пострадали. Также на официальном сайте СК сообщили, что подозреваемого обезвредили и ранили из-за попыток сопротивляться правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

"Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", — добавила представитель.

Ранее губернатор Пермского края подтвердил информацию о ликвидации стрелка. Дмитрий Махонин выразил соболезнования людям, чьи близкие погибли в университете. Политик также подчеркнул, что обеспечит потерявшим родных нужную помощь. Кроме того, глава региона сообщил, что находится на месте происшествия, следит за действиями правоохранителей и медиков.

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