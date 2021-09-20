СКР сообщил о пяти погибших и шести пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе
Не менее пяти человек погибли, шестеро пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября, сообщает СКР.
"5 человек погибло, 6 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", — говорится в сообщении ведомства.
По информации Следственного комитета, в понедельник в Пермском университете один из студентов открыл стрельбу по окружающим.
Сообщается, что стрелявший оказал сопротивление прибывшим на место происшествия правоохранителям и при задержании был ранен.
В настоящее время личность стрелка установлена. Следователи собирают материалы о нём.
По факту стрельбы в университете возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Для оказания помощи в расследовании дела в Пермь направлены сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ.
Напомним, ранее СМИ сообщили о нейтрализации открывшего стрельбу злоумышленника при задержании.
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