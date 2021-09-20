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В Иркутске голосование обернулось дракой и стрельбой

Происшествия

Настоящий фильм-боевик развернулся в Иркутске возле одного из избирательных пунктов в минувшее воскресенье. Последний день голосования обернулся стрельбой из травматического пистолета.

В Иркутске голосование обернулось дракой и стрельбой

"Прямо в отдел вызывали скорую, его избили и вызвали полицию. Якобы что они были провокаторами", — рассказала мать потерпевшего ИА IrkutskMedia.

По словам женщины, её сыновья проходили мимо офиса одного из избирательных округов. С чего начался конфликт, издание не уточняет, однако это кончилось побоями. Также в 18-летнего молодого человека выстрелили из травматического оружия.

  • Мать считает, что её детей "перепутали" и посчитали провокаторами.

В МВД по России по Иркутской области подтвердили, что происшествие действительно было и сообщили, что начали проверку.

Ранее Pravda. Ru писала, что на одном из участков УИК Новосибирска скончалась пенсионерка. Женщина пришла голосовать, но ей стало плохо и она упала прямо в пункте. Медики не смогли спасти избирательницу — у неё остановилось сердце.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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