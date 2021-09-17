В Подмосковье пропал пенсионер, который мог стать жертвой "чёрных риелторов"

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об убийстве, которое возможно произошло в Подмосковье. По предварительным данным, пенсионер Михаил Широков стал жертвой "чёрных риелторов". Об этом рассказала его дочь Татьяна Ушанова.

Татьяна Ушанова не разговаривала с отцом с весны этого года. По её словам, Михаил Широков начал пить и терять память. Кроме того, он не был рад встречам с родственниками. В августе муж Татьяны приехал навестить Михаила, но его не оказалось дома. Появились новые жильцы, которые установили надёжную дверь. Знакомые отца сказали, что видели его только в марте.

Также они добавили, что до пропажи Михаила в квартире часто проходили пьянки с людьми без постоянного места жительства.

"По словам соседей, в мае в папину квартиру стали приезжать лысый мужчина и женщина на "Ауди" тёмно-синего цвета без номеров. Они вынесли всю папину мебель, наняли гастарбайтеров и начали делать ремонт. Мужчина сказал соседям, что будет сдавать квартиру в аренду", — объяснила Татьяна в беседе с журналистами интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

В полицию уже обращался друг отца Татьяны Виталий Мякишев. Он рассказал, что Михаил впервые не взял деньги, которые переводил его брат.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства исчезновения Михаила.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.