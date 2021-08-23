Три трупа, четыре исчезновения: в Самарской области судят "чёрных риелторов"

В Самарской области судят "чёрного риелтора" Лилию Малебскую. По данным обвинения, она руководила бандой, люди которой убивали детдомовцев ради квартир.

Правоохранители подозревают, что Лилия Малебская убила как минимум двух людей. В 2012 году на трассе "Сызрань — Саратов — Волгоград" нашли мёртвой 19-летнюю Наталью Асиянову. Незадолго до гибели девушке дали жильё. В этом же году на пустыре обнаружили тело 20-летнего Виктора Никонова.

Другие фигуранты уголовного дела — муж Лилии Малебской, Дмитрий Скороход, и в прошлом кикбоксер Евгений Никольский. Его уже судили за убийство Натальи Асияновой, но он не признал вину.

Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что банда нарушала закон с 2007 по 2019 год. Жертвами были не только сироты. От действий злоумышленников, возможно, пострадали:

старики;

пьяницы;

должники;

просто наивные люди.

Предположительно, пропажа четырёх людей, в числе которых двухлетний малыш, а также три трупа на трассе связаны с деятельностью группировки Лилии Малебской.

Вердикт по делу банды Малебской будут выносить присяжные.

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