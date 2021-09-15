Жириновский призвал уволить директора, который порвал ухо школьнику

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал немедленно уволить директора школы, который порвал ухо ученику с серьгой. Политик отметил, что учитель не должен совершать насилие из-за внешнего вида учащегося.

"Серьга, причёска, вообще внешний вид — это право ученика", — написал Жириновский в соцсети.

Политический деятель призвал уволить директора курской школы и не пускать его в педагогическую сферу.

Инцидент произошёл в Ивановской школе Рыльского района Курской области. Директор образовательного учреждения Александр Андрощик порвал ухо восьмикласснику, который отказался снимать серьгу. Региональная прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. Ситуацией заинтересовался глава района Андрей Лисман.

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