Суд предъявил обвинение фигуранту уголовного дела о смерти двух человек в результате отравления Антону Котову.
Котов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц (статья 238 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
Обвиняемый является сотрудником компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала от насекомых магазин, в котором семья купила арбуз. По данным следствия, отравление женщины и девочки произошло вследствие нарушения правил дезинсекции.
В Следственном комитете сообщили, что арбуз был куплен в магазине "Магнит", который расположен на Совхозной улице в Москве. Руководство торговой сети приняло решение снять с продажи все арбузы, которые продавались в супермаркете.
Судмедэксперты устанавливают точную причину смерти 61-летней женщины и её 15-летней внучки.
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