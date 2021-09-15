Фигуранту дела об отравлении арбузом грозит до 10 лет тюрьмы

Суд предъявил обвинение фигуранту уголовного дела о смерти двух человек в результате отравления Антону Котову.

Котов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц (статья 238 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Обвиняемый является сотрудником компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала от насекомых магазин, в котором семья купила арбуз. По данным следствия, отравление женщины и девочки произошло вследствие нарушения правил дезинсекции.

В Следственном комитете сообщили, что арбуз был куплен в магазине "Магнит", который расположен на Совхозной улице в Москве. Руководство торговой сети приняло решение снять с продажи все арбузы, которые продавались в супермаркете.

Судмедэксперты устанавливают точную причину смерти 61-летней женщины и её 15-летней внучки.

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